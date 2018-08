Audio: Antenne Brandenburg | 28.08.2018 | Torsten Glauche

Ausschreitungen in Frankfurt/Oder - Tatverdächtige Syrer nach Schlägerei weiter in Gewahrsam

29.08.18 | 11:06 Uhr

Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen in einer Diskothek in Frankfurt (Oder) hat Oberbürgermeister René Wilke (Linke) davor gewarnt, in Zusammenhang mit ausländerfeindlichen Vorfällen ein grundsätzliches Problem herbeizureden. In der Stadt würden etwa 1.500 Geflüchtete leben, sagte Wilke im rbb. "Und wir reden hier über über zehn bis 15 Personen, die mehrfach auffällig geworden sind. Das ist ein sehr geringer Anteil, wenn man die Gesamtzahl betrachtet."



Am Samstagabend war es in Frankfurt im Club "Frosch" zu Auseinandersetzungen gekommen. Tatverdächtig sind zwei Syrer. Sie waren am Mittwoch noch in Polizeigewahrsam. Eine größere Gruppe soll unter anderem Gäste mit Messern, Steinen und Stangen angegriffen haben. Fenster und Türen gingen zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Die beiden Tatverdächtigen sind laut Wilke bereits bekannt als Straftäter. Einer von ihnen war nach rbb-Recherchen bereits bei einer Massenschlägerei Anfang August dabei.

Wilke: Frankfurter sehr besonnen

Wilke sagte gegenüber dem rbb: "Wir haben definitiv ein Problem mit einer bestimmten Gruppe von Geflüchteten, die gewalttätig sind. Deswegen haben wir auch ganz klar gemacht, dass wir an der Stelle konsequent vorgehen - mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen." Er stehe dazu in Kontakt mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Ausländerbehörde.

Reaktionen wie in Chemnitz, wo es nach einer Messerattacke zu Hetzjagden auf Ausländer kam, befürchte er jedoch nicht, sagte Wilke weiter. "Mich freut sehr zu sehen, wie besonnen die Frankfurterinnen und Frankfurter damit umgehen", so Wilke.

Die Vorfälle lösten in Frankfurt (Oder) dennoch eine Debatte über Probleme bei der Integration von Flüchtlingen und mögliche Abschiebungen aus. Forderungen nach Abschiebungen erteilte Wilke in diesem Fall eine Absage - Abschiebungen nach Syrien seien rechtlich nicht zulässig. Laut Wilke hat die Staatsanwaltschaft aber eine Sonderdezernentin eingesetzt, die sich ausschließlich mit den Vorfällen in Frankfurt beschäftigt.