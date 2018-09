rbb Video: rbb|24 | 31.08.2018 | Markus Woller | Bild: rbb

Zisterzienser-Neubau in Neuzelle - Die Mönche kommen

01.09.18 | 08:59 Uhr

In die alte Klosteranlage von Neuzelle werden keine Mönche einziehen. Stattdessen will der Zisterzienserorden ein komplettes Kloster neu errichten. Kritiker befürchten, die streng konservativen Mönche könnten die umliegenden Gemeinden spalten. Von Markus Woller

Nun steht fest, wie die Zisterzienser-Mönche nach Brandenburg zurückkehren. Nicht als Untermieter im alten Kloster, sondern als Herren über einen Neubau in Neuzelle. Leicht sei die Entscheidungsfindung nicht gewesen, sagt Pater Kilian Müller. "Es gab auch Tage, an denen wir den Mut haben sinken lassen." Ein Jahr lang war er Teil einer vierköpfigen Vorhut. Ausgesandt vom Stift Heiligenkreuz bei Wien, sollte sie erkunden, ob eine Neubesiedlung des Klosters Neuzelle in der brandenburgischen Niederlausitz möglich sein könnte. So jedenfalls hieß es immer offiziell. Die nun präsentierte Lösung - ein Neubau einer ganzen Klosteranlage, samt Klausur, Garten und Kirche - lässt an dieser Version auch Zweifel aufkommen. Ging es von Anfang an gar nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie?

Im alten Areal wäre klösterliches Leben heute kaum möglich

Denn eine auf lange Zeit angelegt Neubesiedlung der alten Klosteranlage Neuzelle schien eigentlich von Beginn an fast aussichtslos. Das ehemalige Klostergelände gehört der öffentlich-rechtlichen Stiftung Stift Neuzelle. Sie hat der Anlage nach der Wende mit vielen Steuermillionen zu neuem Glanz verholfen. Neben einem Museum sind dort heute unter anderem ein großer Forstbetrieb und eine international angesehene Privatschule untergebracht. Somit war eigentlich seit Langem klar, dass der Platz für das, was die Mönche in ihrem neuen Domizil vorhaben, kaum vorhanden sein dürfte. Die Vision für das Brandenburger Kloster haben die Zisterzienser stets eindeutig formuliert: Einen Ort, "an dem klösterliches Leben möglich ist", wolle man schaffen, vor allem auch für neue Brüder und Gäste. Was das für die Zisterzienser heißt, kann jeder sehen, der ein paar Tage im "Mutterkloster" Heiligenkreuz im Wienerwald verbringt. Hinter den mehr als 800 Jahre alten Mauern gibt es all das, was dieses klösterliche Leben ausmacht: eine Klausur, also einen streng abgeschirmten Raum für das abgeschiedene Leben in der Gemeinschaft, einen ummauerten Klostergarten, Kreuzgang, Kapelle und Kirche – vor allem aber genügend Platz für gut 100 Mönche. Sieben Mal am Tag kommen sie zum Gotteslob zusammen. Vom Morgengebet um 5:30 Uhr bis zur Komplet, dem Schlussgebet, um 19.30 Uhr. Dazwischen gehen alle Ordensbrüder den ihnen vom Abt zugeteilten Aufgaben nach. Ora et labora.

Eine liberale, kritische Glaubensbetrachtung ist nicht zu erwarten

Wer aber ein nach innen gerichtetes, eigenbrötlerisches Grüppchen erwartet, wird überrascht sein. Diese Zisterzienser sind auf ihr breites gesellschaftliches Wirken mehr als bedacht. Ob in den kirchlichen Strukturen oder ganz weltlich in den sozialen Medien samt Facebook-Auftritt, Blog und Live-Übertragungen aus dem klostereigenen TV-Studio. Wie man im 21. Jahrhundert Aufmerksamkeit generiert, wissen sie genau. Das bleibt nicht ohne Effekt: Am Wochenende kommen Touristen, Pilger und Interessierte reisen zu Hunderten in die Kloster-Anlage. Teilweise führen Mönche diese Gäste sogar über das Gelände oder spenden den mitgebrachten Autos und Motorrädern ihren Segen. Das ist Volkstümlichkeit, die anzieht. Heiligenkreuz gilt heute als eines der wichtigsten Zentren der konservativ-katholischen Theologie im deutschsprachigen Europa. Das hat das Kloster vor allem auch seiner auf dem Gelände befindlichen privaten Hochschule zu verdanken. Hier sieht der Berliner Religions-Journalist Christian Modehn die bislang unterbeleuchtete Seite der Rückkehr der Mönche. Er gibt zu bedenken, dass die, die da kommen, extrem konservativ ausgebildet worden seien. Im Mai schrieb er auf seinem Blog: "Das Heimatkloster Heiligenkreuz bei Wien […] mit seiner philosophisch-theologischen Hochschule kann, theologisch betrachtet […], kaum als Beispiel für eine die heutige Gesellschaft und Kirche inspirierende Institution gelten." Dort werde vor allem die sogenannte "kniende Theologie" gelehrt. Eine liberalere, kritischere Glaubensbetrachtung, wie sie in Brandenburg erwartet werde, sei damit nicht zu vereinbaren.

Streng konservative Sicht könnte Gemeinde überfordern

Der reformorientierte Wiener Priester Helmut Schüller glaubt, das könnte vor allem für die katholischen Gemeinden in Eisenhüttenstadt und Neuzelle zum Problem werden, die durch die Mönche seelsorgerisch betreut werden sollen. "Hier könnte es eine Spaltung geben", sagt Schüller, "in die, die diese streng konservativen Auslegung teilen oder stillschweigend hinnehmen, und diejenigen, die ihre Art von Kirche dann lieber woanders ausleben werden." Angesprochen darauf, wie die Mönche in ihrer neuen Heimat mit Themen wie Ökumene, Abschaffung des Zölibats oder Stärkung der Laien umgehen werden, sagt der Heiligenkreuzer Abt Maximilian Heim einen Dialog zu: "Man kann über alles reden", so der Kloster-Obere. Die Entscheidung für einen Klosterneubau könnte vor diesem Hintergrund durchaus dafür sprechen, dass sich die Mönche so auf längere Zeit von zu erwartenden Einflüssen und Erwartungen von außen unabhängig machen wollen. Pater Kilian Müller begründete die Entscheidung zudem mit den dann besseren Möglichkeiten der Finanzierung. Privatleute und institutionelle Geldgeber würden eher in Klostereigentum investieren, als in ein staatliches Gebäude.

Bischof bat um Rückkehr

Das Bistum Görlitz werde sich an dem Projekt voraussichtlich mit einer Million Euro beteiligen, sagte der Görlitzer Bischof Wolfgang Ipolt. Er habe die Mönche gebeten, wieder nach Neuzelle zu kommen, sagte Ipolt. "Ich war von dem Gedanken geleitet, dass hier Menschen erstmalig oder wieder neu zu Gott finden können", sagte er. Das neue Kloster solle ein Ort der Ruhe und Sammlung sein, wo auch Gäste willkommen seien. Ziel der Neugründung des Priorates im Kloster sei es "Grenzen zu überwinden", heißt es auf der offiziellen Internetseite, mit der die Mönche die Wiederkehr selbst durch Texte, Videos und Musikbeiträge begleiten. Wie in Heiligenkreuz könnte der Fokus auch in Neuzelle zukünftig auf weiter entfernten Regionen liegen statt auf dem direkten Umfeld, etwa Berlin oder Polen.

Pater Konrad Ludwig wird in der Pfarr- und Wallfahrtsseelsorge als Priester arbeiten.

Den Mönchen ist es ernst

Nähere Angaben zum Umfang des Projektes, der Größe des Grundstücks oder dem Baubeginn wurden noch nicht bekanntgegeben. Ein Statement ist die Millioneninvestition auf jeden Fall. Vor allem auch an diejenigen, die immer noch glauben, die Mönche könnten in der "Glaubenswüste" Brandenburg, in der 80 Prozent der Menschen konfessionslos sind, maximal als Folkloretruppe punkten. Klar ist nun: Wer so viel Mühe und Geld in ein Projekt steckt, dem ist es ernst mit der Errichtung eines spirituellen, theologisch konservativen Ankerpunktes im Norden Deutschlands.

Das sind die neuen Mönche in Neuzelle

Bild: rbb/Woller Pater Isaak Käfferlein ist mit 25 Jahren der jüngste Gründungsmönch für die Niederlausitz. Er kommt aus Franken in Bayern. Nach dem Abitur arbeitete er im Ausland, unter anderem bei den Mutter-Theresa-Schwestern und in Sri Lanka, studierte dann Theologie in Heiligenkreuz und trat während des Studiums ins Kloster ein. Er ist für die Jugendarbeit und die Religionslehre in Neuzelle verantwortlich.

Bild: rbb/Woller Pater Alberich Fritsche ist der einzige gebürtige Brandenburger unter den Gründungsmönchen. Er ist 26 Jahre alt und stammt aus Senftenberg. Dort legte er auch sein Abitur ab. Danach war er ein Jahr zu einem Auslandsaufenthalt in der Ukraine. Anschließend arbeitete er wiederum ein halbes Jahr in der Krankenpflege. Vor seinem Klostereintritt im Jahr 2013 war er arbeitslos.

Bild: rbb/Woller Pater Aloysius Zierl ist 28 Jahre alt und kommt aus Bayern. Er ging im Jahr 2012 ins Kloster. In den Jahren davor studierte er vier Semester Theologie in Bamberg. Er kümmert sich in Neuzelle um das leibliche Wohl der Mönche. Pater Aloysius gehörte auch schon zu den vier Mönchen, die seit Oktober 2017 ein Jahr lang die Errichtung des neuen Priorats geprüft hatten.

Bild: rbb/Woller Pater Konrad Ludwig (28) hat sich im Jahr 2010 ins Kloster Heiligenkreuz begeben. Auch er stammt aus dem katholischen Bayern. Nach dem Abitur leistete er neun Monate Grundwehrdienst. Gleich im Anschluss ging er nach Heiligenkreuz. Pater Konrad wird in Brandenburg in der Pfarrseelsorge tätig werden, übernimmt also unter anderem die Betreuung der Gemeindemitglieder oder die Beichte.

Bild: rbb/Woller Pater Kilian Müller ist 41 Jahre alt und stammt aus Hessen. Er wird der Ökonom des neuen Klosters in Neuzelle und wird sich dabei darum kümmern, es möglichst schnell wirtschaftlich unabhängig vom „Mutterkolster“ Heiligenkreuz in Österreich zu machen. Vor elf Jahren ist er ins Kloster eingetreten. Davor hat er in Berlin Betriebswirtschaft studiert. An der Viadrina in Frankfurt (Oder) fing er ein Zweitstudium Kulturwissenschaften an.

Bild: rbb/Woller Pater Simeon Wester (53) wird Prior, der Leiter der Gemeinschaft im Priorat Neuzelle. Er stammt aus Köln, wo er nach seinem Musikstudium 20 Jahre lang als Kirchenmusiker arbeitete. Seit 2001 lebt er im Kloster. Zuletzt war er auch schon Prior in Heiligenkreuz. Zugleich oblag ihm als Kantor die Chorleitung.

Bild: dpa/Patrick Pleul Vier der sechs neuen Mönche vom Stift Heiligenkreuz waren bereits im August 2017 nach Neuzelle gezogen. Nach ihrer Ankunft am 27. August 2018 sangen sie in der katholischen Kirche. 200 Jahre nach der Säkularisation wird das zum Bistum Görlitz gehörende Kloster Neuzelle wieder Heimat für eine geistliche Gemeinschaft von Zisterziensern.

Bild: rbb Presse & Information Die vierköpfige Vorhut wohnte im katholischen Pfarrhaus der kleinen Gemeinde im Landkreis Oder-Spree. Sie sollten die Gründung des vom Mutterkloster Heiligenkreuz in Österreich abhängigen Priorats Neuzelle vorbereiten. Das Stift Heiligenkreuz ist das einzige Kloster weltweit, das seit der Gründung vor fast 900 Jahren durchgehend bewohnt ist. Übrigens: Die Zisterzienser wurden 2008 zu Musikstars, als eine CD mit ihren gregorianischen Gesängen die Musikcharts stürmte.

Bild: rbb/Woller Mit einer Heiligen Messe im Stift Heiligenkreuz im Wienerwald (Österreich) wurden Pater Simeon, Kilian, Konrad Ludwig, Aloysius, Alberich und Isaak am 20. August 2018 feierlich entsandt. Während der Zeremonie erhielten die designierten Neuzeller Mönche ihre Entsendungsurkunde sowie das Sendungskreuz und den Segen mit auf den Weg.

Bild: rbb/Woller Die neuen Mönche trafen bei ihrer Entsendung im August 2018 auch auf Mitglieder der Neuzeller katholischen Kirchengemeinde. Die Gemeindemitglieder waren dafür extra in den Wienerwald in der Nähe von Wien gereist.



Kloster Neuzelle | Bild: rbb Die Mönche werden allerdings nicht in dem 750 Jahre alten Klosterbau leben. In der Umgebung von Neuzelle soll ein komplett neues Kloster gebaut werden, im Umkreis von rund 10 Kilometern. Hauptgrund für den Neubau ist laut den Mönchen der Wunsch nach einem zurückgezogenen Leben. Das sei in der überwiegend weltlich genutzten Klosteranlage von Neuzelle nicht möglich. | Zum Artikel

