Einsatzkräfte der Polizeidirektion und der Bereitschaftspolizei aus Frankfurt (Oder) ermittelten den Mann am Donnerstagnachmittag, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Scherding dem rbb. Der Verdächtige werde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend vermutlich in Untersuchungshaft genommen.

Nach den gewaltsamen Vorkommnissen in dem Club "Le Frosch" in Frankfurt (Oder) vor knapp zwei Wochen ist ein weiterer Mann festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) hatte für den 22-Jährigen aus Syrien bereits zuvor beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) einen Haftbefehl erwirkt, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Ost. Die Ermittlungen liefen weiter auf Hochtouren.

Kurz nach der Tat in den Morgenstunden des 26. August war bereits ein Syrer festgenommen worden, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Gegen ihn habe zum Zeitpunkt der Festnahme bereits ein Haftbefehl wegen einer anderen Sache vorgelegen, sagte Scherding.

Am Samstagabend vor zwei Wochen war es in Frankfurt in der Diskothek zu Auseinandersetzungen gekommen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war damals ein Streit zwischen einem Deutschen und zwei Flüchtlingen in der Diskothek eskaliert. Die aus Syrien stammenden Männer sollen anschließend Verstärkung geholt und in dem Club Gäste massiv mit Messern, Steinen und Stangen angegriffen haben, Fenster und Türen gingen zu Bruch. In und vor der Diskothek sei Panik ausgebrochen. Ein Passant erlitt eine Schnittwunde, ein weiterer wurde von einem Stein getroffen.

Die beiden mutmaßlich verantwortlichen Syrer kamen zunächst in Polizeigewahrsam. Sie sind laut Oberbürgermeister René Wilke (Linke) bereits zuvor als Straftäter aufgefallen. Einer von ihnen war nach rbb-Recherchen bei einer Massenschlägerei Anfang August dabei.