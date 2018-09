Der Scharmützelsee bei Fürstenwalde (Oder-Spree) ist Deutschlands "Lieblingssee 2018". Das hat die Auswertung einer bundesweiten Stimmabgabe des Onlineportals "seen.de" ergeben.



Auf den See bei Bad Saarow entfielen rund 5,8 Prozent von über 125.000 abgegeben Stimmen. Knapp dahinter, auf dem zweiten Platz: der Chiemsee in Bayern sowie auf Platz 3 die Gitzsche in Sachsen-Anhalt.



Der Scharmützelsee erhielt die Auszeichnung als Deutschlands Lieblingssee schon im Jahr 2013. Im vergangenen Jahr belegte der See im Kreis Oder-Spree den zweiten Platz. 2016 wurde der Helenesee bei Frankfurt (Oder) zum Lieblingssee gewählt.



Bundesweit standen in diesem Jahr 50 Seen auf der Vorschlagsliste der beliebtesten Seen. Aus Brandenburg dabei waren neben dem Scharmützel- und dem Helenesee auch der Senftenberger See sowie der Große Stechlinsee. [vollständige Liste auf seen.de]