Nach den gewaltsamen Übergriffen auf den Frankfurter Club "Frosch" Ende August ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Dabei handelt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) um einen 21 Jahre alten Syrer.

Die Polizei nahm den Verdächtigen in seiner Wohnung in Frankfurt fest. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden laut Polizei drei Handys sowie die Ausweispapiere einer anderen Person sichergestellt. Dem Mann wird schwerer Landfriedensbruch, Beteiligung am einer gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen.



"Zeugenvernehmungen, Lichtbildvorlagen und andere Ermittlungsmaßnahmen haben ergeben, dass dieser im Verdacht steht, am besagten Tag an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein", sagte Ulrich Scherding, Sprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft.