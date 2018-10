Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) hat am Mittwoch zwei Pakistaner verurteilt, die an einer Messerstecherei im Stadtzentrum beteiligt waren.



Der Haupttäter muss für drei Jahre ins Gefängnis. Sein Komplize bekam eine Bewährungsstrafe. Bei dem Vorfall Mitte Mai war im Frankfurter Lenné-Park im Streit ein Kenianer niedergestochen worden.



Das Gericht folgte mit den Urteilen den Anträgen des Staatsanwaltes. Er hob in seinem Plädoyer hervor, auch eine präventive Aufgabe zu haben: Zahlreiche Straftaten im Stadtzentrum hätten in den letzten Monaten zur Verunsicherung in der Bevölkerung geführt. Der Rechtsstaat sei aber in keiner Weise bereit, zurückzuweichen.

