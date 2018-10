Ein Drittel aller Waldbrände in Deutschland hat sich in diesem Sommer in Brandenburg ereignet - zum Beispiel in Storkow, Templin und Treuenbrietzen. In der Lieberoser Heide brennt es sogar schon wieder. Bei Waldbrandstufe 3 bleibt die Situation angespannt, auch bei der Feuerwehr Neuhardenberg. Von Eva Kirchner