Der Verdächtige im Fall der Brandstiftungen an mehreren Autos in Schwedt (Uckermark) sitzt in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 29-Jährigen, sagte ein Sprecher der Brandenburger Polizei am Freitagmorgen. Der mutmaßliche Täter soll in der Nacht zum vergangenen Mittwoch sechs Autos angezündet haben - einige von ihnen brannten aus.