Ein 19-Jähriger ist wegen diverser Straftaten im Raum Frankfurt (Oder) zu einer Haftstrafe verurteilt worden.



Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) verurteilte den Mann am Montag zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten. Ihm wurden in der Zeit von April 2017 bis Juni 2018 gefährliche Körperverletzung in vier Fällen, einfache Körperverletzung, Beleidigungen, Drogendelikte und Angriffe auf Polizisten zur Last gelegt.