An den Grenzübergängen zu Polen gibt es ab Donnerstag wieder Grenzkontrollen. Hintergrund ist die UN-Klimakonferenz, die vom 2. bis 14. Dezember im polnischen Kattowitz statfindet. Reisende, Pendler und Touristen, die mit dem Auto zum Ausflug, zur Arbeit oder zum Einkaufen nach Polen fahren wollen, müssen sich auf mögliche Wartezeiten an den Grenzübergängen einstellen. Außerdem sollten sie unbedingt einen Personalausweis oder Reisepass dabei haben. Die Personaldokumente werden bei den Kontrollen überprüft.

Es geht weiter in der Tier-Soap um den Elch, der Kühe liebt. Der in Brandenburg getaufte Bert sucht weiter das Glück in Sachsen-Anhalt. Doch der fiese Bauer Schröter versucht, seine schicken Rindviecher zu verstecken – und heuert auch noch zwei finstere Rivalen an. Von Sebastian Schöbel

An den kleineren Grenzübergängen soll es stichprobenartige Kontrollen geben, an den großen Grenzübergängen der Autobahnen setzen die polnischen Grenzschützer sogenannte "Schengenbusse" ein. Mit diesen Spezialfahrzeugen können die Kontrolleure mobil auf Datenbanken zugreifen und die Echtheit der Pässe und Ausweise überprüfen.



Die zeitweiligen Personenkontrollen finden von Donnerstag, 22. November bis zum 16. Dezember an allen polnischen Grenzübergängen sowie an Bahnhöfen, auf Flughäfen und den Seehäfen statt.



Im Schengen-Raum sind Grenzkontrollen dann möglich, "wenn ein Mitgliedsland eine schwere Bedrohung für die eigene öffentliche Ordnung oder Sicherheit sieht", so Jens Schobranski, der Sprecher der Bundespolizei Berlin-Brandenburg. Schon vor zwei Jahren hatte Polen vorübergehend Grenzkontrollen eingeführt. Damals zum Besuch des Papstes sowie wegen des Nato-Gipfels, der in Warschau stattfand.