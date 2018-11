Grenzkontrollen an polnischer Grenze

Autofahrer auf der A12 in Richtung Polen brauchen aktuell gute Nerven. Grund sind die Grenzkontrollen, die Polen wegen des UN-Klimagipfels eingeführt hat. Dadurch kommt es auf deutscher Seite zu langen Staus: Teilweise reichen diese schon bis zu 26 Kilometer zurück. Von Monika Kophal

Bis zu 2,5 Stunden stünden die Autos auf der "Autobahn der Freiheit". Auf polnischer Seite in Swiecko hingegen gehe es nach ein paar Hundert Metern wieder gut vorwärts.

Auch Landstraßen und Nebenstrecken sind teilweise überfüllt. Die Kontrollen führten am Freitagabend auf deutscher Seite zu bis zu 26 Kilometer langen Rückstaus in Richtung Autobahndreieck Spreeau, hieß es aus dem rbb-Verkehrsstudio.

Kilometerlange Staus bei Kontrollen an der polnischen Grenze

Die Polizei gibt keine offizielle Empfehlung, die Staus zu umfahren. Das Problem ist, dass es sich auf den umliegenden Landstraßen und Nebenstrecken zeitweise auch komplett staut. Es sollten also nur Autofahrer die Autobahn verlassen, die die Gegend - und damit die Schleichwege - sehr gut kennen.

Am deutsch-polnischen Grenzübergang in Frankfurt kontrollieren polnische Beamte wegen der anstehenden UN-Klimakonferenz in Katowice seit Donnerstag stichpunktartig Autos, Lastwagen und Kleintransporter. Damit sollen gewaltbereite Demonstranten von der UN-ferngehalten werden. Insgesamt 230 Fahrzeuge wurden bereits herausgewunken, heißt es von der Polizei.

Die letzte Kontrolle fand hier vor zwei Jahren statt. Anlass war damals der Nato-Gipfel.