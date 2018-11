rbb/Agata Horbacz Video: rbb24 | 22.11.2018 | Bild: rbb/Agata Horbacz

Beamte landesweit im Einsatz - Kilometerlange Staus bei Kontrollen an der polnischen Grenze

22.11.18 | 18:22 Uhr

Um gewaltbereite Demonstranten von der UN-Klimakonferenz in Kattowitz abzuhalten, hat Polen vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt. Am Frankfurter Autobahn-Grenzübergang in Swiecko stauten sich die Autos kilometerweit. Von Agata Horbacz



An dem Frankfurter Autobahn-Grenzübergang in Swiecko müssen Autofahrer noch bis Mitte Dezember mit Stau rechnen. Grob geschätzt werden während einer Stunde 60 Fahrzeuge kontrolliert - Pkw, Lkw, Busse. Der Grund: Polen hat wieder vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt. Damit sollen gewaltbereite Demonstranten von der UN-Klimakonferenz in Kattowitz ferngehalten werden. Die letzte Kontrolle fand hier vor zwei Jahren statt. Anlass war damals der Nato-Gipfel, jetzt ist es der UN-Klimagipfel in Kattowitz, der im Dezember stattfindet.

Bild: rbb/Agata Horbacz

Bundespolizei hilft polnischen Kollegen

Jedes Fahrzeug kann potenziell kontrolliert werden. Nicht alle Autofahrer wissen von der Kontrolle und sind bereits am ersten Tag von den längeren Wartezeiten genervt. "Ich habe ja nichts zu verbergen, sie können mich kontrollieren, aber innerhalb der EU kontrolliert zu werden, ist schon ein Thema", sagt ein Autofahrer. Die vorübergehenden Kontrollen können an jedem Grenzübergang stattfinden und werden durch die polnischen Grenzbeamten durchgeführt. In Swiecko helfen auch die deutschen Kollegen von der Bundespolizei. "Wir unterstützen die Kollegen sprachlich, bei der Abfrage im Fahndungssystemen und beraten bei Kfz-Kennzeichen", sagt Grenzschützer Robert Kosi.

Grenzschutz kontrolliert gezielt

Das polnische Innenministerium hatte Ende Oktober entschieden, dass vom 22. November bis zum 16. Dezember an allen Landesgrenzen kontrolliert werden kann. "Die Daten der kontrollierten Personen werden in einer Datenbank überprüft. Wenn wir während einer Kontrolle feststellen, dass nach einer Person gefahndet wird, nehmen wir sie natürlich fest", sagt Joanna Konieczniak, Pressesprecherin des polnischen Grenzschutzes. Der Grenzschutz hat laut Konieczniak auch Informationen von Beamten aus anderen europäischen Ländern zur Verfügung. Diese Daten werden genutzt, um gezielt Autos zu kontrollieren. "Außerdem verlassen sich die Beamten auf ihre jahrelange Erfahrung", sagt die Pressesprecherin.

Viele Autofahrer rechnen nicht mit Kontrollen

Am Donnerstag war seit den frühen Morgenstunden am deutsch-polnischen Autobahn-Grenzübergang in Swiecko viel los. Zur Kontrolle wurden immer wieder neue Autos angehalten. "Ich habe gar nicht gewusst, dass hier wieder Kontrollen stattfinden", sagt ein Autofahrer. "Ich bin sozusagen in eine Routine geraten, weil ich vor genau einer Minute ein Bußgeld in Deutschland zahlen musste, weil ich zu schnell fuhr."