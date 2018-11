Die Bad Saarower wollen keine Bahn! Während in anderen Brandenburger Orten sich die Einwohner freuen, wenn der ÖPNV ausgebaut wird, ist die Freunde in Bad Saarow alles andere als groß! Der Hintergrund: die Bäderbahn RB 35, die aktuell zwischen Fürstenwalde und Helios-Klinikum in Bad Saarow pendelt, soll um eine Station nach Bad Saarow-Pieskow verlängert werden.