In Frankfurt (Oder) geht der Grippe-Impfstoff zur Neige. Wie der Brandenburger Apothekenverband dem rbb am Freitag bestätigte, schicken die Ärzte ihre Patienten bereits mit Impfstoff-Rezepten zu Apotheken außerhalb der Stadt.

In diesem Jahr wollen sich weit mehr Patienten gegen Grippe impfen lassen als im Vorjahr. Ein Grund dafür könnte sein, dass von der Grippewelle zu Beginn des Jahres besonders viele Brandenburger betroffen waren. Das Gesundheitsministerium in Potsdam gab an, dass in der Grippesaison 2017/2018 insgesamt 10.166 Erkrankungen mit Labornachweis gemeldet wurden. In der Vorsaison 2016/2017 gab es lediglich 4.174 gemeldete Influenzafälle. Laut Robert-Koch-Insititut liegt der Höhepunkt von Grippewellen normalerweise im Januar.