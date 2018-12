In Zusammenhang mit einer Serie von Raubüberfällen in drei Berliner Umlandgemeinden hat die Polizei nun einen dritten Verdächtigen gefasst.

Wie Polizeisprecher Ingo Heese am Freitag sagte, wurde der Mann am Donnerstag in einer Pension in Müncheberg (Märkisch-Oderland) verhaftet.