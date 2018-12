Brandenburg besitzt jetzt ein "Wolfs- und Herdenschutzinformationszentrum". In der Einrichtung in Groß Schönebeck (Barnim), die am Donnerstag eröffnet wurde, gibt es unter anderem eine interaktive Ausstellung über die Wiederansiedlung der Wölfe im Land. In dem neuen Zentrum sollen zudem interessierte Bürger und betroffene Gruppen - wie Jäger, Bauern oder Tierhalter - in speziellen Seminaren informiert und geschult werden.