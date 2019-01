Für die Vorstellungen um Weihnachten herum hatte der Zirkus seine Zelte auf dem Platz vor einem Einkaufszentrum in Frankfurt (Oder) aufgebaut. Doch nun müssten sie eigentlich weg, in eine stabilere Unterkunft, sagt der Zirkusdirektor. Er befürchtet, dass die Zelte einbrechen, falls doch mehr Schnee kommt. Außerdem müssten auch Reparaturarbeiten an den Zeltplanen gemacht werden. Viele Jahre konnte sich der Circus Henry in einer Halle in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) einmieten, aber diese sei nun verkauft, so Frank.

Die Tiere wirken derweil entspannt, trotz des Provisoriums zwischen Einkaufszentrum und Tankstelle. Am Vormittag buckelt die Kamelherde über den kleinen Auslauf. Der schwarze Showhengst Artus kaut im Paddock daneben Möhren und auch drinnen im Stallzelt scheinen die Pferde und Lamas zufrieden zu sein. Elefanten oder Raubtiere hält der Zirkus schon seit Jahren nicht mehr.