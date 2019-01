Bei der Ausstellung von Totenscheinen in Brandenburg kommt es zu Betrug. Das haben Recherchen des rbb ergeben. Dabei profitieren Ärzte von der Tatsache, dass die Krankenkassen nicht mehr für die Kosten aufkommen, sondern die Angehörigen selbst. Und davon, dass in der Trauerphase offenbar kaum jemand die Rechnungen genau prüft.

Volkmanns Schwiegermutter war im Oktober gestorben, eine Notärztin stellte den Tod fest. Aber gleich mehrere Positionen waren falsch angegeben. Torsten Volkmann suchte das Gespräch mit der Ärztin, die in einem medizinischen Versorgungszentrum arbeitet. Seiner Aussage nach wiegelt sie nur ab. Eine Anfrage von Brandenburg aktuell an die Notärztin wurde ignoriert.

Unter diesen Vorgängen seien aber auch solche, in denen Ärztinnen und Ärzte mit Entwürfen an die Landesärztekammer herantreten, um sich wegen der Richtigkeit der Abrechnung beraten zu lassen. "Bei den Beanstandungsfällen aufgrund von Beschwerden ist auffällig, dass sich diese wiederholt auf einige wenige (und dieselben) Ärzte beziehen", heißt es weiter.

Auch Torsten Volkmann hat sich an die Landesärztekammer gewandt, von dort aber bislang keine Antwort erhalten. "Es ist schwer in Worte zu fassen, dass man in so einer Situation versucht, noch sich Geld zusätzlich zu verschaffen. Da gibt es ein Grundgehalt und das auf Kosten der Leute so auszunutzen, ist eigentlich eine Sauerei auf gut Deutsch."

Angehörige sollten grundsätzlich jede Rechnung überprüfen. Stutzig sollte man aber bei einer Rechnung über 100 Euro für eine Leichenschau werden. Torsten Volkmann will nicht mehr auf eine Entschuldigung warten, er hat die Notärztin mittlerweile wegen Betrugs angezeigt.