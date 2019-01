33-Jährige misshandelt und in die Oder gestoßen

Ermittlungen in Frankfurt (Oder) wegen Mordversuchs

Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) ermitteln wegen eines Mordversuchs an einer 33 Jahre alten Frau.

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, soll die 33-Jährige am vergangenen Montag von drei Männern und drei Frauen erst auf offener Straße im Zentrum angegriffen und danach in ihrer Wohnung weiter misshandelt worden sein. Vier der mutmaßlichen Täter hätten zudem wertvolle Gegenstände aus der Wohnung geraubt, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ricarda Böhme, dem rbb.