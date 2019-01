Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt (Oder) sind in der Nacht zu Sonntag neun Menschen verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. Unter den Verletzten sei ein Kleinkind.

Laut Polizei waren abgestellte Möbel am Hintereingang des Gebäudes in Brand geraten. Die Ursache ist noch unklar. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Hausflur verqualmt. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr war mit fünf Rettungswagen im Einsatz, zwei Notärzte waren vor Ort.