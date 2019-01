rbb/Angelika Fey Audio: Antenne Brandenburg | 16.01.2019 | Autorin: Angelika Fey | Bild: rbb/Angelika Fey

Oder-Spree - Verdacht auf Menschenhandel: Landkreis lässt Haus räumen

16.01.19 | 19:11 Uhr

Ein Haus bei Neuzelle ist seit Monaten in einem desolaten Zustand. Seit 2017 sollen hier Familien aus Rumänien gelebt haben, zeitweise bis zu 40 Menschen. Nun ließ der Landkreis das Haus räumen - es besteht der Verdacht auf Menschenhandel. Von Angelika Fey

Die Anschuldigungen von Landrat Rolf Lindemann (SPD) wiegen schwer. Am Dienstag hat er ein Haus in Wellmitz (Oder-Spree) räumen lassen, in dem mehrere Familien unter schlimmen Bedingungen wohnten. Dem Berliner Vermieter wirft er nun Menschenhandel, Kindeswohlgefährdung und Erschleichen von Sozialleistungen vor. "Wir haben eine ziemlich verdreckte Wohnung vorgefunden, mit desolaten Unterbringungs-bedingungen", sagt Lindemann. "Im Obergeschoß hatten wir einen Ofen, vor dem auch Kinder gespielt haben." Das bedeute: Brandgefahr und Gefahr einer Rauchvergiftung. "Außerdem war die Wasserversorgung illegal und der Abfluss vom Klo funktionierte nicht richtig."



Bewohner wechselten meist nach einigen Monaten

Die Gaststätte, um 1900 gebaut, war einst ein Schmuckstück. Zuletzt stand das Gebäude rund 15 Jahre leer. Vor etwa zwei Jahren hatte ein Berliner das Objekt ersteigert. Und damit habe es angefangen, erzählt Nachbar Eberhard Schliebe. Immer wieder hätten dort rumänische Familien gewohnt, zum Teil 40 Menschen auf einmal. "Im Abstand von drei bis vier Monaten haben sie immer gewechselt", sagt Schliebe. "Man sah dann immer neue Gesichter." Die letzte Gruppe habe total versteckt gelebt, nichts habe er mehr mitbekommen, sagt der Nachbar. "Das eine Zimmer ist ja einen Meter weg, hier kann man sich ja gegenseitig ins Fenster gucken", sagt er. "Es war alles zugehangen und mucksmäuschenstill, bloß die Kinder haben wir ab und zu gehört."



Unter den Bewohnern waren auch Kleinkinder

Dass in dem runtergekommenen Haus überhaupt jemand leben musste, entrüstet in Wellmitz viele, so auch Anwohner Frank Lochner. "Es ist ein Unding, hier Leute reinzusetzen. Gut, die Erwachsenen, das kann ja jeder machen, wie er will. Aber die Kinder? Das ist ein Unding." Bei der Räumung am Dienstag waren zwölf Menschen in dem Haus, sechs Erwachsene und sechs Kinder, zwei davon Babys, sagt Landrat Lindemann. Sein Vorwurf an den Berliner Vermieter: Er habe die Rumänen hergelockt, um die Familien für Sozialleistungen anzumelden und ihnen dann eine hohe Miete abzuknöpfen. Dafür gebe es viele Indizien. "Wieso man dann als Rumäne nach Deutschland kommt, um sich in Wellmitz niederzulassen und dann in Berlin angeblich zu arbeiten - das riecht nach einem Geschäftsmodell, wo man sich Sozialleistungen erschleicht", sagt Lindemann.



Schild an einem Haus in Wellmitz, Oder-Spree, mit der Aufschrift: Amtlich versiegelt. In dem Haus waren illegal Menschen untergebracht. | Bild: rbb/Angelika Fey

Landratsamt hat eineinhalb Jahre nichts mitbekommen

Eingeschritten ist das Landratsamt allerdings mit eineinhalbjähriger Verspätung. Denn so lange dauere das in Wellmitz schon an, berichten Anwohner. Auch Landrat Lindemann hat eingeräumt, dass dieser Zustand bereits länger bekannt war. Zur Erklärung sagte er, es seien zu viele E-Mails in der Behörde versickert. Ein Anruf wäre wirkungsvoller gewesen. Die Familien sind nun erstmal in der Gemeinschaftsunterkunft in Eisenhüttenstatt untergebracht, sagt Landrat Lindemann. Gegen den Vermieter soll nun Anzeige erstattet werden, unter anderem wegen Menschenhandels.