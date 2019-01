Die Trauer um den am Montag an den Folgen einer Messerattacke gestorbenen Danziger Bürgermeisters Pawel Adamowicz im Rahmen der Spendenaktion "Großes Orchester der Weihnachtshilfe" bewegt Polen.



Der Initiator der Spendenaktion, Jurek Owsiak, ist als Vorsitzender der gleichnamigen Stiftung zurückgetreten. "Ich werde nicht mehr Vorsitzender der Stiftung sein, aber weiter für die Stiftung arbeiten", teilte Owsiak mit. Als Grund nannte er das politische Klima im Land, das für Hass und Gewalt verantwortlich sei.

Was der Rücktritt für die beliebte Spendenaktion bedeutet, ist noch unklar. Auch mögliche Auswirkungen auf das von Owsiak gegründete Musikfestival "Pol'and Rock", ehemals "Haltestelle Woodstock" in Kostrzyn an der Oder, sind bisher nicht absehbar.