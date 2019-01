Waschbären sehen putzig aus, können Brutvögeln aber schaden, weil sie deren Eier stehlen und fressen. Auch in Ostbrandenburg sind sie stark verbreitet. Der Deutsche Jagdverband will die Tiere deshalb stärker bejagen, auch mit Fallen. Das bringt Kritik. Von Phil Beng

Dunkle Maske, weiches Fell: Waschbären sind putzig anzusehen. Doch sie werden deutschlandweit – auch in Ostbrandenburg – zu einer wachsenden Plage. Dagegen will der Deutsche Jagdverband (DJV) vorgehen und fordert, Wildfallen aufzustellen. Schon bisher werden Jahr für Jahr immer mehr Waschbären erlegt. In Brandenburg waren es im vergangenen Jagdjahr mehr als 35.000 Tiere, 5.000 allein im Barnim.

Problematisch sind die Waschbären nicht nur, weil sie Schäden an Häusern verursachen. Da die einst aus Nordamerika eingeschleppten Tiere in Mitteleuropa kaum natürliche Feinde haben, können sie sich schnell vermehren. Die wachsende Population braucht immer mehr Futter: Mit Vorliebe plündern Waschbären dafür die Nester von Singvögeln.

Waschbären leben seit knapp 90 Jahren in Deutschland. Zunächst wurden sie zur Pelzzucht importiert. In Hessen wurde ein Pärchen 1934 ausgewildert. Auch in Brandenburg entkamen Ende des 2. Weltkriegs Waschbären von einem Pelztierzüchter in Wolfshagen (Märkisch-Oderland), nachdem Bomben seinen Garten getroffen hatten.



Manche Regionen, etwa Teile des Barnims, gelten bei den Forschern inzwischen als "waschbär-gesättigt". Hier wachsen die Populationen kaum mehr. Andere Gebiete aber werden erst langsam von den Tieren erobert.