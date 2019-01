dpa Audio: Antenne Brandenburg | 30.01.2019 | Monika Kophal | Bild: dpa

Zum Schutz vor Schweinepest - In Brandenburg liegen Zäune für Wildschweine schon bereit

30.01.19 | 21:33 Uhr

Ob Schutzzäune in Dänemark oder höhere Abschussquoten in Polen: Die Nachbarländer ergreifen bereits Maßnahmen gegen die Schweinepest. Und obwohl in Brandenburg noch kein Grund zum Handeln besteht, gibt es bereits konkrete Überlegungen. Von Monika Kophal



Bisher ist zwar noch kein Fall von Afrikanischer Schweinepest in Brandenburg bekannt geworden, doch das Risiko, dass die Tierseuche dort ausbricht sei weiter gegeben, sagt Stefan Ludwig (Linke), Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz. "Wir haben eine hohe, abstrakte Einschleppungsgefahr", sagt Ludwig. Nachbarländer wie Dänemark oder Polen handeln bereits. An der deutsch-dänischen Grenze hatte am Montag der Bau eines Schutzzauns begonnen. Polen will dagegen mit höheren Abschussquoten die Ausbreitung verhindern. Bei knapp 600 Wildschweinen in Polen wurde der Erreger bereits festgestellt.



Brandenburg würde einen Schutzzaun bauen

Und das könnte auch zur Gefahr für Brandenburg werden, denn die deutsch-polnische Grenze zieht sich über fast 300 Kilometer. "Im Augenblick müssen wir nicht handeln, weil die erkrankten Tiere nur im Osten von Polen festgestellt wurden", sagt Minister Stefan Ludwig. "Wenn sich das ändern würde und Tiere 15 Kilometer von der Grenze entfernt betroffen wären, würden wir einen Zaun in Erwägung ziehen." Manche Landkreise bereiten sich schon auf einen möglichen Ausbruch vor. So wird in Märkisch-Oderland jedes geschossene Wildschwein untersucht, in der Uckermark liegt der Zaun schon bereit, um erkrankte Tiere isolieren zu können, sagt Amtstierarzt Achim Wendlandt. "Wenn ein positiv getestetes Wildschein gefunden wird, wird eine Kernzone gebildet. Es dürfen keine Schweine raus oder rein." So soll eine mögliche Ausbreitung unterbunden werden.

Abschussprämien sind ausgelobt

Das Land zahlt Jägern außerdem eine sogenannte Abschussprämie in Höhe von 50 Euro, um die Wildschweinpopulation möglichst gering zu halten. Weil die Jagdsaisson erst im April vorbei ist, kann Eckhard Fuhr vom ökologischen Jagdverein Brandenburg zwar noch keine konkreten Abschusszahlen nennen, es werde aber definitiv mehr geschossen. "Die Hemmungen, die bei Treibjagden bisher gewirkt haben, nur Frischlinge und keine Bachen zu schießen, sind jetzt in den Hintergrund getreten", so Fuhr. "Es gilt jetzt so viele Wildschweine wie möglich zu schießen." Auch Verbraucher können etwas gegen eine mögliche Ausbreitung der Pest tun. Denn auch auf Lebensmitteln aus betroffenen Ländern können die Erreger sitzen. Deshalb warnt das Land Brandenburg auf seinen Raststätten mit entsprechenden Schildern - und hat sogar Mülleimer so befestigt, dass sie von Wildschweinen nicht umgeschubst werden können.