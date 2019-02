Martin Tänzel 15890 Vogelsang Kleine Hauptstraße 1 Mittwoch, 13.02.2019 | 20:06 Uhr

Ich als gebürtiger Vogelsänger und als Einwohner von Vogelsang, welches ja auch zum Direktionsbereich von Herrn Busse gehört, kann mich nicht daran erinnern das es so ein Problem vor 30 Jahren in unserer Gegend überhaupt gab. Vor 30 Jahren dachte man bestimmt bürgernäher und nicht wie jetzt nur an die eigene Geldbörse, damals stand die Versorgung der Bürger aus der eigenen Region höher als der Bieber. Es scheint in der heutigen Zeit große Mode für Politikversager, die ihre eigene Unfähigkeit überspielen müssen, zu sein, ihr Image an Problemen auf zu polieren welche durch die eigene Politik entstanden sind. Schon gar nicht mit einbezogen die schlauen Lösungen die diese Leute für ihre Glaubwürdigkeit die Bürger unterjubeln wollen. Für ein Jahresgehalt eines solchen plus Unkosten, wie Dienstjacke mit Aufschrift und Kosten des Dienstwagens, könnte man bestimmt die Böschung dieser Straße auf einen längeren Abschnitt betonieren und mehr erreichen als wie mit unmessbarem Gerede.