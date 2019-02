In der JVA Wriezen sitzen jugendliche Häftlinge ein. Aufgabe ist es, die jungen Straftäter zu resozialisieren. Eine Maßnahme dafür ist das therapeutische Klettern. Dabei sollen sie lernen, Vertrauen aufzubauen und sich an Regeln zu halten. Von Uta Schleiermacher

Einer der Jugendlichen hält das Sicherungsseil, der andere hangelt ich von einem roten Kletterstein zum nächsten die Wand hoch. Der dritte sichert sich mit einer speziellen Knotentechnik selbst. Dass die drei hier an diesem Nachmittag zusammen klettern, ist alles andere als selbstverständlich, sagt Mario Höhne, Sporttherapeut an der JVA Wriezen. Er sieht das auch als Erfolg seiner Arbeit. "Viele meiner Klienten sind gar nicht gruppenfähig, wenn sie zu uns kommen", sagt er.

In der Justizvollzugsanstalt Wriezen für jugendliche Straftäter bietet Mario Höhne seit zehn Jahren auch Klettern an der anstaltseigenen Kletterwand an - als einzige JVA in Brandenburg. Dabei sei diese Sportart, die Höhne auch als therapeutisches Klettern durchführt, seiner Ansicht nach sehr sinnvoll. "Viele Jugendliche sind dissozial und vertrauen niemandem mehr, wenn sie in die JVA kommen", sagt er. "Grundvoraussetzung für das Klettern ist aber, dass sie mir vertrauen. Und auch sich gegenseitig."

Außerdem bekämen die jungen Menschen beim Klettern allein schon aus Sicherheitsgründen klare Regeln vorgegeben. "Entweder, sie unterwerfen sich diesen Regeln, die dann auch einen Transfereffekt in andere Lebensbereiche haben, oder nicht - und klettern dann eben auch nicht." In vielen Fällen sei das Klettern in der JVA daher die erste Therapieform, das die Jugendlichen auf andere resozialisierende Angebote vorbereite.