Bild: dpa

Proben aus der Luft genommen - Krebserregende Stoffe in Frankfurter Kita gefunden

04.02.19 | 17:17 Uhr

In der Kita "Hilde Coppi" in Frankfurt (Oder) sind in der Luft krebserregende Stoffe gefunden worden. Doch statt ausführlicher Aufklärung heißt es: Die gemessene Dosis sei nicht gesundheitsgefährdend. Experten kritisieren die Mess-Methoden der Stadt.



Die Eltern und Erzieher in der Kita "Hilde Coppi" in Frankfurt (Oder) vermuten eine Gefährdung durch Luftverunreinigungen. Seit Jahren stinkt es unerklärlich. Die Hitze des vergangenen Sommers hat es so schlimm wie noch nie gemacht. Die Stadt Frankfurt als Vermieterin des Gebäudes gibt mehrere Gutachten in Auftrag. Gefunden werden polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, so genannte PAK's und Phenole. Beide Stoffe sind krebserregend.

Gutachten der Stadt: Dosis sei nicht gesundheitsgefährdend

Müde sind sie, niedergeschlagen, erzählen Eltern über ihre Kinder und die Erzieherinnen der Kita Hilde Coppies, es gebe chronische Atemwegserkrankungen, Haarausfall und vieles mehr. Mehr wollen sie nicht sagen. Aus Scham, weil man nicht öffentlich über die eigenen Erkrankungen reden will. Aber auch aus Angst vor Konsequenzen, wie etwa dem Verlust des Arbeitsplatzes. Die Quelle des Geruchs: Im Fußboden finden sich Teerpappen, auch der Kleber des Fußbodenbelages dünstet giftige Gase aus. Laut Gutachten ist die Dosis aber so gering, dass sie nicht gesundheitsgefährdend ist. Trotz der Entwarnung wird die Kita noch im Dezember geräumt und mit der Sanierung begonnen. Oberbürgermeister Rene Wilke sagt zu den Gründen: "Wir wussten, wenn wir nix tun und sagen: Geht da wieder rein, das ist alles in Ordnung, dann hätte das nicht funktioniert."

Verdacht anderer Experten: Probenentnahme könnte fehlerhaft sein

Der rbb legt das Gutachten einem Informations- und Beratungsportal zu Fragen des gesunden Bauens und der Innenraumhygiene vor. Die Einschätzung des Portals: Weil nur zwei Stoffe untersucht wurden, sei die Raumluftmessung unvollständig. Angaben zu Schimmel oder Holzschutzmitteln fehlten. Auf keinen Fall könne die Unbedenklichkeit der Raumluft daraus abgeleitet werden. Zu einem ähnlichen Urteil kommt Michael Bauske, Sachverständiger für Baubiologie und Umweltanalytik aus Berlin. Er zweifelt schon die Richtigkeit der Probenentnahme aus der Luft an: "Probenahmemäßig wird vorgegangen, indem man Hausstaubproben nimmt, weil sich PAK's am Fußboden anreichern. Das heißt, sieben Tage wird nicht gesaugt, danach wird der Hausstaub mit einem Spezialsauger angesaugt und zum Fachlabor gegeben. Und die werten das dann aus."



Beweise werden vernichtet

Die Gutachter im Auftrag der Stadt sind anders vorgegangen. Sie haben vor der Probenentnahme teilweise noch gelüftet. Ob die Kitaluft Kinder und Erzieherinnen krank gemacht hat, das werden sie wohl nicht mehr nachweisen können. Mit der Sanierung der Kita werden die letzten Beweise gerade vernichtet.