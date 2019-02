Pflanzenvielfalt hat sich in den letzten 25 Jahren halbiert

Oderinsel in Frankfurt (Oder)

"Fridays for Future"

Aber auch der Eingriff des Menschen habe die Vegetation auf dem Ziegenwerder verändert. Den Grünspargel halten die beiden Schülerinnen für ein vom Menschen eingeschlepptes Überbleibsel vom Europapark auf dem Ziegenwerder. Für ihre Arbeit bekamen Maja Burkert und Thessa Howaldt am Donnerstag beim Jugend-Forscht-Regionalentscheid in Eberswalde den Sonderpreis der Bildungsministerin.

Ökologische Themen sind ein deutlicher Trend bei dem diesjährigen Jugend-Forscht Regionalentscheid in Eberswalde. Caroline Schauer (19), auch vom Frankfurter Gauß-Gymnasium, hat die Wasserqualität im Helenesee untersucht. Vor, während und nach dem Helene-Beach-Festival. Das Badewasser ist bedenkenlos. Aber wärend des Festivals konnte sie höhere Fäkalwerte nachweisen. Und weniger Sauerstoff. Weil es zu wenig Toiletten gibt, pullern die Festivalbesucher wohl einfach in den See.