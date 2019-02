Als Konsequenz werden nun alle gemeinsamen Geh- und Radwege nach und nach abgeschafft. Das betrifft insgesamt 15 Straßen in der Gemeinde Wandlitz. So erging es auch dem an der Prendener Straße in Klosterfelde. Und ganz ohne Schilder ist das Befahren des Weges nun sogar streng untersagt. Alle Radfahrer müssen jetzt tatsächlich auf der Straße fahren.



Na, kommen Sie noch mit? Es wird noch besser: Damit jetzt aber doch auch die Radfahrer auf den Wegen fahren dürfen, soll es bald neue Schilder geben, sagt Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat. "An sich gibt es die Verkehrsbeschilderung 'Fahrräder frei', wir haben jetzt aber 'langsame Fahrräder frei' bekommen", sagt sie.