Interview | Jahrestag Polizistenmord Müllrose - "Ich wollte dem Täter in die Augen gucken"

28.02.19 | 17:45 Uhr

Vor zwei Jahren tötet Jan G. in Müllrose seine Großmutter und überfährt auf seiner Flucht zwei Polizisten. Inzwischen ist er rechtskräftig verurteilt. Sylvia Paul, Hinterbliebene des einen Polizisten, spricht im Interview darüber, wie sie das Leben danach gemeistert hat. Von Dorett Kirmse und Michael Lietz



rbb|24: Frau Paul, das Urteil gegen den Mörder ihres Ehemannes ist rechtskräftig. Wie ging es Ihnen, als Sie das gehört haben? Sylvia Paul: Ich hab es nicht gehört, ich hatte es in der Post. Ich habe das Urteil direkt vom Bundesgerichtshof bekommen und habe mich über den einfachen Briefumschlag gewundert. Erst dachte ich, jetzt ist alles vorbei. Denn normalerweise kommt solche Post öffentlich und mit Annahmeunterschrift. Stein vom Herzen, Erleichterung, als ich es dann gelesen habe. Hätten Sie es verkraftet, wenn das Urteil noch mal aufgerollt worden wäre? Ich weiß es nicht. Die Angst war immer da, es war mir auch klar, dass ich dann wieder da bin, aber ob ich das verkraftet hätte, weiß ich nicht. Ist das Urteil gerecht? Gerechtigkeit ist so eine Sache. In meinen Augen: Ja. Wir wollten, dass er wegen Mordes verurteilt wird und dass er aus der Psychiatrie rauskommt und in den normalen Vollzug. Als Polizistenmörder und als Mörder seiner Oma.

Warum ist es Ihnen wichtig, dass er nicht als psychisch kranker Mensch angesehen wird? Weil er Taten getan hat, die er auch zugegeben hat. Und er hat Familien zerstört, Freundeskreise kaputt gemacht: Er hat seine eigene Oma getötet. Der hat doch keine Hemmschwelle. Und wenn ich krank bin, kann ich mich dahinter verstecken. Welche Gefühle haben Sie jetzt, wenn Sie an den Täter denken? Genugtuung, dass er das Urteil bekommen hat, das ihm zusteht. Denn wenn ich an Zeiten im Prozess denke, so abgeklärt wie er war – auch mir gegenüber – da ist keine Gefühlsregung mehr. Am Anfang habe ich ihn gehasst für das, was er uns allen angetan hat. Aber es wird alles anders. Wie haben Sie den Tag selbst, den 28. Februar vor zwei Jahren, in Erinnerung? Wie einen Film, in dem ich eine Nebenrolle spiele. Wo ich danebenstehe und mein Ehemann sagt, dass er nicht mehr wiederkommt. Wir haben um dreiviertel zwölf noch miteinander telefoniert und als die gesamte Mannschaft, Polizei, Seelsorge, vor mir stand, und mir versucht hat zu erklären, dass etwas Schreckliches passiert ist, habe ich gesagt, sie können losfahren, mein Mann kommt gleich von der Schicht. Das war ein Irrtum.

Sie haben es in dem Moment erfahren, aber noch nicht begriffen. Ich begreife es ja jetzt noch nicht mal. Ich denke manchmal noch, irgendwann kommt er doch zurück. Es hat mein Leben komplett aus der Bahn geworfen. Existenzängste, die Frage, ob er Schmerzen gehabt hat, wie es den beiden in dem Moment ging - das kann man nicht beschreiben. Inzwischen gehe ich wieder ein paar Stunden arbeiten, aber komplett in einer anderen Branche. Ich war vorher selbstständig, aber das könnte ich heute nicht mehr. Sie haben sich schnell mit der Tat auseinandergesetzt, oder? Ich wollte nicht alleine sein. Meine Kinder kamen am nächsten Tag. Mein einer Sohn hat zu der Zeit gerade ein Auslandspraktikum gemacht, der hat das alles leider über die Medien mitbekommen. Wir haben gemeinsam entschieden, wie die Beerdigung sein sollte. Ich musste mich damit auseinandersetzen. Wenn ich mich irgendwo vergraben hätte, wäre ich psychisch zerbrochen. Ich wollte auch, dass wir miteinander reden, denn anfangs haben sich Nachbarn und Bekannte nicht getraut nachzufragen. Wie ging es Ihnen denn? Ich habe in den zwei Jahren gelernt, diese Frage zu hassen. In dem Moment gings mir gar nicht. Die Frage ist auch nicht richtig formuliert. Mit der Zeit hieß es dann: Wie ist es. Das passt eher, denn es ging ja nicht. Ich habe nur noch funktioniert.

Familie und Nachbarn haben Sie unterstützt, haben Sie darüber hinaus Hilfe bekommen? Ja, von unserer Seelsorgerin. Sie war die ganze Zeit für uns da und wir haben immer noch regelmäßig Kontakt. Schon am 28. war sie meine allergrößte Stütze, denn sie hat mir auch Gespräche am Telefon abgenommen. Wann haben Sie sich entschlossen, an dem Prozess teilzunehmen? Kurz vor dem Prozess, im September. Ich wollte dem Täter in die Augen gucken und ihm sagen, was er uns allen angetan hat. Der Anwalt hat mich unterstützt, und mir auch an einem Tag gesagt, ich soll zu Hause bleiben. Da ging es um den Gutachter, wie die Männer aufgefunden wurden. Aber der Prozess hat mir auch geholfen, alles zu verarbeiten und Licht ins Dunkel zu bringen, denn ich wollte wirklich wissen, was passiert ist und wie es passiert ist. Was gibt Ihnen Kraft?

Ich war in keiner Hinsicht alleine. Die Feuerwehr im Ort war eine große Unterstützung. Mir wäre letztes Jahr fast die Scheune zusammengebrochen. Ich hab nur einmal gerufen. Die Scheune steht immer noch, und jetzt richtig fest. Mein Freundeskreis ist nicht zu ersetzen. Und die Familie sowieso nicht.

