So groß der Schmerz auch ist, für Sylvia Paul steht schnell fest, sie will im Gerichtssaal dabei sein. Sie will dem Mörder ihres Mannes in die Augen sehen. Sie erlebt einen aggressiven Angeklagten, der sich weder bei ihr entschuldigt, noch Reue zeigt. Vielmehr erklärt er den Gerichtssaal zu seiner Bühne, beleidigt Richter und Zeugen und äußert sich teils abfällig über seine Opfer.

"Was er manchmal geäußert hat, war schon unter der Gürtellinie", sagt Sylvia Paul. "Als er gesagt hat, dass die beiden glücklich waren, als sie bei ihm auf der Frontscheibe lagen." Und als er bei der Urteilsverkündung, als sie ihm das Bild von meinem Mann gezeigt haben, zu ihr gesagt habe, das sei nicht mein Mann gewesen, das war ein Polizist. "Da ist mir bewusst geworden, dass er ein Menschenhasser ist."