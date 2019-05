Bei Drogenkontrollen auf der A117 sind der Brandenburger Polizei am Montag zahlreiche Konsumenten ins Netz gegangen - und das am frühen Morgen. Neben Alkohol stellten die Beamten Cannabis, Amphetamine und Kokain fest. Von Oliver Soos

Für ihre großangelegte Drogenkontrolle hat die Brandenburger Polizei am Montag die A117 an den Rasthöfen Waldeck Ost und West in beide Richtungen gesperrt, der komplette Verkehr muss die Rasthöfe durchfahren. "Auffällige" Fahrer winkt die Polizei auf dem Parkplatz heraus - vor allem junge Menschen, Männer mit Tattoos und Sonnenbrillen, Firmentransporter aus Polen. Was genau die Kriterien sind, will Einsatzleiter Thomas Förster aber nicht verraten. "Es gibt manchmal Anhaltpunkte", sagt er dem rbb nur. "Wir haben einen Blick für die Menschen, die möglicherweise unter Einfluss von Rauschmitteln stehen und fahren."