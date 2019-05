Energetiker Lausitz Freitag, 03.05.2019 | 18:20 Uhr

Nicht bis 2030!!! Bis 2038 mindestens! und lt. Revierkonzept noch etwas länger. Welche Lebensgrundlage? Welche zukünftigen Generationen in Brandenburg? Die Jugend ist doch schon weg. So what? Mit Ihrem Dauerbashing gegen die SPD wird es auch nicht besser. Ganz im Gegenteil. Strukturwandel? Sorry, außer Abwanderung strukturiert sich hier garnix. Stromgewinnung= ein Industriezweig mit Wertschöpfung und Tariflohn. Sie blenden permanent aus, dass die Verstromung von Braunkohle in Deutschland legal ist, das die LEAG genehmigte Pläne hat, die Emissionen der Kraftwerke den gesetzlichen Grenzwerten entsprechen und die Stromgewinnung aus Kohle derzeit in Deutschland noch nicht verzichtbar ist. Das Dauerbashing gegen den MP und die SPD wirkt langsam albern. Etwas mehr Realitätssinn und etwas weniger blinder Hass würde die Situation aller Beteiligten deutlich verbessern. Kinder vor den Karren zu spannen um eigene Interessen durchzusetzen ist so ziemlich das Allerletzte.