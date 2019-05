Die meisten Strand-Cafés locken mit dem Blick aufs Wasser. Anders ist das in diesem Mai in Wandlitz. Wegen der Munitionssuche im See soll eine fünf Meter hohe Strohmauer die Gäste dort vor möglichen Explosionen schützen. Das Strandbad selbst bleibt geschlossen. Von Michel Nowak

Die großen Panoramafenster in Jimelo Ramadanis Restaurant geben ansonsten den Blick frei auf den Wandlitzsee. Doch statt auf den See schauen die Gäste im Strandrestaurat alla Fontana derzeit auf eine Wand aus Strohballen - das heißt, wenn denn überhaupt noch Gäste in das eigentlich schön am See gelegene Gasthaus kommen.

Im See wird seit Monaten nach Muniton gesucht. Baden ist verboten, das Strandbad Wandlitz hat die Saisoneröffnung abgesagt und bleibt geschlossen, das Restaurant ist seitdem hinter der Strohmauer versteckt. Für den Restaurantbetreiber Ramadanis ist diese ein großes Ärgernis. "Wir wissen nicht, was passiert", sagt er. "Hier stinkt es, hier sind die Mücken, wir können die Terrasse nicht öffnen: so bleiben uns die Gäste aus Berlin weg."