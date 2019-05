rbb/Monika Kophal Video: Brandenburg Aktuell | 10.05.2019 | Michael Lietz | Bild: rbb/Monika Kophal

Wegen Suche nach Munition - Wandlitzsee bleibt bis mindestens August gesperrt

10.05.19 | 17:56 Uhr

Das Strandbad in Wandlitz (Barnim) bleibt wegen der Suche nach Kriegsmunition weiter geschlossen. Baden dürfen die Besucher dort wohl frühestens im August. Einige Wandlitzer ärgern sich über die Gemeinde - und den Zeitpunkt der Maßnahme. Von Monika Kophal



Was wäre der Brandenburger Sommer ohne seine Seen und die schönen Strandbäder? Diese Frage werden sich viele Wandlitzer in diesem Jahr vermutlich ganz ernsthaft stellen. Das beliebte Strandbad im Ort sollte eigentlich schon am 1. Mai eröffnen - doch jetzt ist unklar, ob es diesen Sommer überhaupt in Betrieb geht. Das hat heute die Gemeinde mitgeteilt. Grund dafür ist Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Dass es Blindgänger im See gibt, ist zwar schon seit vergangenem Sommer bekannt und große Teile des Sees wurden auch bereits aufgeräumt. Der Seebereich rund um das Strandbad ist allerdings jetzt erst dran.



Bis auf weiteres geschlossen

Die Wandlitzer sind geteilter Meinung über diese Pläne, das Gelände ausgerechtnet jetzt zu sichern. Ein Unding, das Strandbad in der Sommerzeit zu schließen, sagt eine Passantin. Warum die Suche nicht längst abgeschlossen sei, fragt eine andere. Lebensgefährlich seien die Bomben, sagt ein Dritter und nimmt für mehr Sicherheit gerne eine vorübergehende Schließung in Kauf.

Das Strandbad bleibt nun bis auf weiteres geschlossen. Ebenso das Surfcenter, denn auch in diesem Bereich sind die Taucher unterwegs. Auch das anliegende Restaurant "alla Fontana" ist weiterhin betroffen. Seit Montag steht eine meterhohe Wand aus Strohballen rings um die Terrasse, mit der die Polizei die Gäste vor möglichen Explosionen schützen möchte.

Strohmauer vor dem Restaurantfenster

"Die Leute haben auch Angst wegen der Munition, deshalb bleiben sie weg", sagt Ardian Ramadani, Sohn des Restaurantinhabers. Er ärgert sich über die Strohmauer vor dem Fenster. "Wir sind ein Saisongeschäft, und die Leute kommen auch wegen der Sicht auf den See zu uns." Er versteht außerdem nicht, warum das Strandbad erst jetzt untersucht wird - immerhin sind die Taucher bereits seit vergangenem August im Einsatz. "Bisher hatten wir in dem See nur Einzelfundstellen, auf den ganzen See verteilt", sagt André Vogel vom Kampfmittelbeseitigungsdienst. "Wegen einer Einzelfundstelle kann ich nicht gleich großes Kino machen und in den Betrieb eingreifen, da braucht es andere Grundlagen geben. Die hat erst die Detailsuche ergeben."



Alternative Badestellen

Denn erst durch die monatelange Untersuchung stellte sich heraus, dass der ganze See betroffen ist. Doch die Taucher schaffen am Tag nur rund 70 Quadratmeter - und somit dauern die Arbeiten auch noch mindestens zwei Monate an. Bisher wurden im Bereich des Strandbads zwei Hand- und Gewehrgranaten, sechs Gewehrpatronen, ein Waffenteil und eine Panzerfaust gefunden. Ein Badegast hatte im vergangenen Sommer beim Schnorcheln Munition am Seegrund entdeckt. Ordnungsamtsleiterin Ilka Paulikat bedauert das zwar, verweist aber auf alternative Badestellen in der Umgebung. Etwa am Liepnitzsee, am Obersee oder am Gorinsee gäbe es Strandbäder und ausgewiesene Badestellen.