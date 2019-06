Zwischen Wiesenau und Ziltendorf (Oder-Spree) ist ein größerer Waldbrand ausgebrochen. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, Raimund Engel, brennt es auf einer Fläche von etwa 40 bis 50 Hektar. Inzwischen gebe es Überlegungen, nahe gelegene Kleingartenanlagen zu evakuieren. In der Nähe des Brandortes könnten nach Engel auch Wohnungen in Gefahr sein.

Problematisch sei die Rauchentwicklung, sagte Engel weiter. Das Gebiet, in dem das Feuer ausgebrochen ist, sei dicht besiedelt. Unter anderem befinde sich dort eine große Milchviehanlage, die komplett im Rauch stehe. Zudem sei das Waldstück mit Kampfmitteln belastet. Das erschwere die Löscharbeiten, so Engel. Die B112 wurde zunächst für den Verkehr gesperrt.

Derzeit brennt ebenfalls eine 100 Hektar große Fläche in der Lieberoser Heide im Landkreis Dahme-Spreewald. Bei großer Hitze kämpften die Einsatzkräfte auch am Mittwoch weiter gegen eine Ausdehnung des Waldbrandes. Wie am Dienstag halfen zwei Löschhubschrauber der Bundespolizei den Feuerwehrleuten am Boden in der Lieberoser Heide.