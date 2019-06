Das Feuer zwischen Wiesenau und Ziltendorf (Landkreis Oder-Spree) ist gelöscht. Das bestätigte die Sprecherin der Stabsstelle des Brand- und Katastrophenschutz Fürstenwalde, Becky Grunewald, am Freitagmorgen dem rbb. Die Einsatzleitung habe gegen 5 Uhr "Feuer aus!" gemeldet. Es gebe nur noch vereinzelte Glutnester auf zwei Hektar. Diese würden durch Einsatzkräfte mit Tanklöschfahrzeugen überwacht. Vor Ort waren in der Nacht noch viele Einsatzkräfte - unter anderem von der Berliner Feuerwehr, aus dem Havelland, von der Landes- und Bundespolizei, der Bundeswehr und auch aus Kollegen aus Polen. Dadurch konnte der Brand schnell bekämpft und Schlimmeres verhindert werden, so Grunewald.

Bei Ziltendorf hatte es auf einer Fläche von 120 Hektar gebrannt. Am Mittwoch waren rund 20 Anwohner aus mehreren Wohnhäusern in Sicherheit gebracht worden. Sie konnten aber noch am Mittwochabend wieder in ihre Häuser. Die alte Bundesstraße 112 in Wiesenau und Ziltendorf war am frühen Freitagmorgen noch immer gesperrt. Der angefordert Löschhubschrauber wurde der Sprecherin zufolge am Donnerstagabend wieder abgezogen.

Sendung: Brandenburg aktuell, 20.06.2019, 19:30 Uhr