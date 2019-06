Brandenburger Zollfahnder haben eine Rekordmenge Heroin entdeckt. Der Fund von 670 Kilogramm sei die größte Menge Heroin, die jemals auf einen Schlag in Deutschland entdeckt worden sei, sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes am Dienstag in Berlin.

Das Rauschgift wurde in einem Lastwagen an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt (Oder) entdeckt. Es war als türkische Süßigkeit deklariert und sollte vermutlich nach Belgien geschmuggelt werden. Der Fund wurde bereits in der Nacht auf den 1. Juni sichergestellt.

Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" über die Details berichet.

2014 war Ermittlern in Nordrhein-Westfalen ein Rekordfund von Heroin in Höhe von 330 Kilogramm mit einem Straßenverkaufswert von etwa 50 Millionen Euro gelungen. Die Drogen waren in einer Ladung eingelegter Gurken und Knoblauch versteckt.