C. Krauskopf/BLDAM

Archäologen haben auf dem Weinberg in Groß Fredenwalde ein mittelsteinzeitliches Grab geborgen. Dies teilte das Landesamt für Archäologie am Freitag mit. Aus konservatorischen und methodischen Gründen legten die Archäologen das Grab nicht vor Ort frei, sondern packten den Sandblock mit den Knochen in eine Holzkiste und transportierten diese ab. Über den Grabinhalt, die Knochenerhaltung und das dort bestattete Individuum ist daher bisher fast nichts bekannt.