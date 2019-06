rbb/Torsten Glauche Audio: Antenne Brandenburg | 17.06.2019 14:20 Uhr | Bild: rbb/Torsten Glauche

Nachbarschaftshilfe mal anders - Radinkendorfer umsorgen mutterloses Rehkitz

17.06.19 | 16:46 Uhr

In Radinkendorf bei Beeskow herrschte am Wochenende Aufregung um ein Rehkitz: Auf dem Sportplatz drehte das Jungtier seine Runden, offenbar ohne jede Orientierung und völlig erschöpft. Von Mama Reh war weit und breit keine Spur, was also tun? Von Torsten Glauche

Anwohner haben am Wochenende auf dem Sportplatz im Beeskower Ortsteil Radinkendorf ein kleines Reh-Kitz entdeckt, das offensichtlich völlig orientierungslos und erschöpft immer nur im Kreis lief. Von Mama Reh war weit und breit keine Spur - was also tun? Zunächst wurde der örtliche Jäger angerufen. Der kam sofort bot zwei Alternativen: ein neues Zuhause für das Bambi finden oder: der Jäger macht seinen Job.



Wildtierhilfe ist schlecht organisiert

Für die Radinkendorfer kommt Alternative zwei natürlich nicht in Frage. Das Kitz ist augenscheinlich nicht verletzt, nur die Mama ist nicht da, warum soll es also sterben? So wird ein Eimer mit Wasser gefüllt - und nach mehreren Versuchen trinkt das Tier auch. Zeitgleich werden die Handys gezückt: Tiernotdienste, Tierpensionen, Heimattiergärten. Allein die Rufnummern zu finden, ist eine Herausforderung. Aber niemand will das kleine Reh aufnehmen.



Anwohner organisieren Tierhilfe

Bis sich das "Kommunikationszentrum Mensch & Tier" in Fürstenwalde meldet. Am Montag könne ein Wildtier-Experte das Kitz übernehmen. Und bis dahin? Organisieren die Radinkendorfer eine Rundum-Betreuung für das Rehlein: ein kleines schützendes Gehege, alle zwei bis vier Stunden Ziegenmilch aus der Flasche, frisches Heu und Sauerampfer. Ein aufregendes Wochenende also für Mensch und Tier in Radinkendorf an der Spree bei Beeskow. Mit hoffentlich tierischem Happy End.



Rehkitz in Not

Das Rehkitz ist völlig erschöpft: Da kommt der Wassereimer gerade recht. | Bild: rbb/Torsten Glauche

Im Schatten kann sich das dehydrierte Kitz dann erst einmal ausruhen. | Bild: rbb/Torsten Glauche

Das war den Versuch wert: Ziegenmilch schmeckt auch kleinen Rehen. | Bild: rbb/Torsten Glauche

Auch nachts wird das kleine Tier liebevoll gefüttert. | Bild: rbb/Torsten Glauche

Zum Nachtisch gibt es Sauerampfer. | Bild: rbb/Torsten Glauche

Und als dann auch noch frisches Heu geliefert wird ... | Bild: rbb/Torsten Glauche

... ist die Welt fast wieder in Ordnung. | Bild: rbb/Torsten Glauche

Wenig später sollte es dann zum Wildtier-Experten gehen. | Bild: rbb/Torsten Glauche