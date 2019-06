+++ Medienrechtstage an der Viadrina: von Shitstorm bis Datenschutz +++ Kuh-Problem in Polen: Behörden wollen gegen freilaufende Kuhherde vorgehen +++ Politiker aus der Region haben in der Vergangenheit Morddrohungen erhalten +++ Bewerbungstraining in Fürstenwalde: Schüler lernen, wie sich bei der Bewerbung richtig präsentieren +++