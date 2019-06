Zwei Männer und eine Frau haben sich am Donnerstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Sie saßen in einem Auto, das die Polizei bereits in Berlin stoppen wollte und flüchteten weiter auf die A12 in Richtung Frankfurt (Oder).

Die Fahrt endete nach Angaben der Polizei mit mehreren Unfällen. "An der Anschlussstelle Storkow ist das Auto auf einen Funkwagen der Brandenburger Polizei aufgefahren", sagte Polizeisprecher Stefan Möhwald. Dabei seien zwei Polizisten leicht verletzt worden. "Kurz danach kam es zu einem weiteren Zusammenstoß: Als das Fluchtauto mit einem Berliner Funkwagen zusammenstieß, sind sowohl die Insassen des Funkwagens als auch die Insassen des Skodas verletzt worden", sagte Möhwald.

Die Beamten nahmen die drei Flüchtigen fest, dabei hätten diese Widerstand geleistet. Auch dabei sei ein Polizist verletzt worden. In dem Fahrzeug fand die Polizei Drogen und Einbruchswerkzeug. Auch das Kennzeichen des Wagens war gestohlen.