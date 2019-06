Krystyna Lyga ist Ortsvorsteherin in Ciecierzyce. Mit der wilden Kuhherde hat sie seit Jahren zu tun. "Die Kühe sind die ganze Zeit unbeaufsichtigt hier im Dorf herumgelaufen. Sie waren überall zu sehen. Auf der Wiese und auf den Feldern. Sie haben viele Pflanzen zerstört." Aber das habe den Besitzer nicht interessiert, so Lyga.

Mittlerweile haben die Kühe einen neuen Besitzer - und ihr Leben ist durch den Einsatz der Tierschützer und Aktivisten gesichert. Aber es gibt trotzdem noch kein wirkliches Happy End. Denn noch immer steht nicht fest, wo die Kühe in Zukunft leben sollen, wie Tierschützerin Paulina Soltowska sagt. Die Aktivisten wollen, dass die ganze Herde nach Czarnocin in der Nähe von Lodz gebracht wird, wo es ein Naturschutzgebiet gibt. "Nirgendwo in Europa gibt es Kühe, die so lange in freier Natur wild zusammenleben", sagt Soltowska.

Die Chefin der regionalen Veterinärbehörde, Zofia Batorczak, favorisiert allerdings ein anderes Lebensumfeld für die mittlerweile berühmten wilden Kühe aus Ciecierzyce: Batorczak will sie einem staatlichen Forschungsinstitut, das dem Landwirtschaftsministerium untersteht, zur Verfügung stellen. Auch dort sollen sie weiterleben dürfen, auch wenn noch unklar ist, welche Forschungen angestrebt werden.