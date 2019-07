Sie verwüsten Vorgärten, leeren Mülltonnen und durchwühlen Parkanlagen: In vielen Orten Brandenburgs sind Wildschweine schon länger eine Plage. Jetzt wandern sie auch massiv in Frankfurt (Oder) ein. Die Stadtverwaltung ergreift dagegen drastische Maßnahmen.

Im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder) sollen künftig Wildschweine gejagt und abgeschossen werden. Das sagte Stadtsprecher Uwe Meier am Dienstag dem rbb. Hintergrund sind zahlreiche Beschwerden von Bürgern nach Begegnungen mit Wildschweinen in Kleingartenanlagen oder auch auf der Oder-Insel Ziegenwerder. Ob die Tiere durch Anfüttern in die Stadt gelockt wurden, konnte er nicht sagen. "Was wir wissen, ist, dass einige Tiere offenkundig ihre natürliche Scheu vor dem Menschen verlieren." Darauf seien die Probleme zurückzuführen. "Uns ist nichts von einer zunehmenden Population bekannt, dsarauf kommt es in diesem Fall auch nicht an."