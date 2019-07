Alexander Lehmann musste Seelow verlassen, weil er wegen seiner sexuellen Identität online gemobbt wurde. Am Freitag beim CSD schmückt er den Wagen der brandenburgischen Gay Community. Im Interview spricht über sein politisches Engagement auf dem Land.

Das war tatsächlich vor allem die Familie, die hinter mir stand. Klar gab es auch durch meine Tätigkeit in der Gesellschaft Fürsprache, aber zuerst war die Familie.

Sie leben jetzt in Frankfurt. Auch Ihre Familie war von den Attacken betroffen. Wer hat Ihnen damals geholfen?

Alexander Lehmann: Ein Täter wurde gefunden. Wer das genau ist, kann niemand sagen. Das ist auch gut so. Persönlich habe ich von dem Fall in den vergangenen Jahren nichts mehr gehört. Da kam keinerlei Rückmeldung. Es gab auch keine Gerichtsverhandlung oder Vernehmung meiner Person.

rbb: Herr Lehmann, Sie wurden Opfer von Cybermobbing wegen Ihrer Homosexualität. Die Polizei hat vor drei Jahren in Ihrem Fall ermittelt. Ist ein Täter gefunden worden?

Setzt sich für LGBT-Rechte ein, etwa mit einem Blog zu LBGT-Politik in Brandenburg

2017 Bürgermeisterkandidat für die Grünen in Seelow

1997 in Rüdersdorf geboren, 2007 Umzug nach Seelow

Im Mai haben Sie an der Seite des Landrates von Märkisch-Oderland die Regenbogenflagge vor dem Landratsamt gehisst. Was muss passieren, damit Menschen mit queerer Lebensweise auf dem Land wie alle, nämlich frei von Mobbing, leben können?

Da muss eine ganze Menge passieren. Wir haben uns in den letzten Jahren ganz klar verändert. Wir sind viele Schritte weitergegangen, nur fehlen ganz klar die Strukturen im ländlichen Gebiet. Wenn ich nur mal an meine Heimat, das Oderland, denke - da gibt es keine Anlaufstellen, die man aufsuchen kann, wenn man als junger Mensch im Coming-Out steckt. Oder das ganze Thema wird einfach totgeschwiegen. Die älteren Leute sind teilweise sehr tolerant, aber es gibt nach wie vor einige, die daran festhalten, dass das unnormal ist. Und da muss man Aufklärung betreiben.



Sie sind politisch sehr aktiv, am Samstag ist Christopher Street Day in Berlin. Die Teilnehmer demonstrieren für ihre Rechte, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Was für ein besonderes Anliegen haben Sie als Brandenburger Teilnehmer?

Ich persönlich möchte zeigen, dass der CSD eben nicht nur Berlin ist, sondern auch Brandenburg. Berlin liegt mitten in Brandenburg. Es sind viele Brandenburger da und Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet. Das ist eine der größten CSD-Paraden in Deutschland. Ich will zeigen, dass das nicht nur auf Berlin bezogen ist, sondern da ist eben auch der ländliche Raum, den wir nicht vergessen dürfen, wo die Uhren noch ein bisschen anders laufen.