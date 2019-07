Die Kreisverwaltung Märkisch-Oderland appelliert an die Bewohner zum sparsamen Umgang mit Wasser. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrsche eine ausgeprägte Niedrigwassersituation, die Grundwasserstände sinken, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung.

"Trotz der regionalen Niederschläge in der vergangenen Woche, bleibt die Situation insbesondere bei unseren Oberflächengewässern äußerst angespannt." Zudem würden Niederschläge derzeit komplett von der Natur aufgesogen. "Ein Abfluss in die Gewässer oder gar in das Grundwasser findet aber nicht oder nur unzureichend statt", hieß es. Die Wettervorhersage gebe der zuständigen Behörde Anlass zur Sorge.