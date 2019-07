Das Land Brandenburg hat auf Basis der Wolfsverordnung bislang sieben Wölfe töten lassen. Das bestätigte das Landesamt für Umwelt auf eine Anfrage des rbb.



In zwei Fällen befanden sich Wölfe in einem unmittelbaren Siedlungsbereich und fielen durch ihr problematisches Verhalten auf. Nach Informationen des rbb war darunter auch ein schwer an Räude erkrankter Jungwolf. Das Tier zog sich immer wieder in einen Stall eines Agrarbetriebes in Klein Muckrow im Kreis Oder-Spree zurück.



Nach Angaben der Behörde wurde nach § 3 der Verordnung der Wolf Ende März nach einer Betäubung zunächst von einem Tierarzt untersucht und dann vor Ort im Beisein von Vertretern des Landesumweltamtes eingeschläfert.



Außerdem wurden fünf verletzte Tiere gemäß § 9 der Wolfsverordnung getötet. Drei waren durch Autos schwer verletzt worden, zwei durch illegalen Beschuss. Die Verordnung sieht in diesen Fällen vor, dass Tiere, die nicht oder nur unter nicht behebbaren erheblichen Leiden oder Schmerzen weiterleben könnten, von einem Tierarzt oder unter Aufsicht eines Tierarztes getötet werden können.



Die Brandenburgische Wolfsverordnung ist seit Ende Januar vergangenen Jahres in Kraft.

Sendung: Antenne Brandenburg, 05.070.2019, 06:30 Uhr