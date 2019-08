Stiefmutter nach Mord an zweijährigem Mädchen angeklagt

Prozessauftakt in Frankfurt (Oder)

Eine Mutter von vier Kindern soll tatenlos zugesehen haben, wie ihr Verlobter seine zweijährige Tochter zu Tode quälte. Über Monate misshandelte der Mann das Kind, so dass es schwerste Verletzungen davon trug, ins Koma fiel und starb. Seit Donnerstag muss sich nun die Frau vor dem Frankfurter Landgericht verantworten.

Mit einer Jacke über dem Kopf wurde die Angeklagte am Donnerstagmorgen in den Sitzungssaal des Frankfurter Landgerichts gebracht. Die 37-Jährige sitzt seit Anfang des Jahres in Untersuchungshaft.

Im Februar 2016 hatte sie ihren späteren Verlobten kennengelernt. Schnell zog das Paar in Eberswalde zusammen. Die Frau brachte drei Kinder mit in die Beziehung, ihr Verlobter eine Tochter. Ein Jahr später kam noch eine gemeinsame Tochter zur Welt. Fast zeitgleich begann der Verlobte, seine erstgeborene Tochter schwer zu misshandeln, weil er nach eigenen Aussagen keine Vatergefühle mehr für die Zweijährige hatte.