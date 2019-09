An der Oder könnte der Hochwasserschutz wegen Bisamratten in Gefahr sein. Darauf verweisen der Gewässer- und Deichverband Oderbruch und der Brandenburger Landesbauernverband, wie die dpa am Dienstag berichtet. Der Gewässer- und Deichverband habe bereits rund 500 Schadstellen in den Wasserbauwerken aufgelistet, sagte der Geschäftsführer des Gewässer- udn Deichverbands, Martin Porath. Die Deiche seien in ihrer Standsicherheit gefährdet.

Verursacher sollen die aus Nordamerika stammenden Bisams sein. Sie sind die größte lebende Art der Wühlmäuse, die in den Deichen Röhren und Höhlen bauen. Die Tierart vermehrt sich stark. Sie wird in Deutschland seit Jahren von speziell ausgebildeten Jägern mit Fallen gefangen und getötet.