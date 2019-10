Schlösserverkauf in Brandenburg

Schloss Dahlwitz bei Hoppegarten wurde als Adelsresidenz erbaut, beherbergte in der DDR eine Kita und war schließlich ein Sanierungsfall: Jetzt hat der Bau einen neuen Besitzer. Doch der muss einiges beachten.

"Es ist ein schönes Objekt, wo es sich lohnt, das zu entwickeln", sagte der neue Eigentümer dem rbb. "Ich will es schon vermieten."

Schloss Dahlwitz in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) hat einen neuen Schlossherren. Ein Steuerberater aus Landshut hat das spätklassizistische Gebäude von der Brandenburgischen Schlösser GmbH (BSG) gekauft.

Dabei muss er jedoch einiges beachten: Das Schloss steht unter Denkmalschutz, was Renovierung und Ausbau einschränkt. Bedingung für den Kauf war außerdem, dass der vier Hektar große Schlosspark öffentlich zugänglich bleibt. "Gäste sind immer willkommen. 1821 von Lenné angelegt, ist das schon ein herausragender Park", so der neue Schlossherr.

"Wir hatten viele Interessenten für das Objekt, haben an erster Stelle jedoch einen Käufer gesucht, der sich sorgsam um die Villa kümmert", sagte der Sprecher der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz (DSD), Steffen Skudelny, der DPA. Gegenüber dem rbb ergänzte er: "Wir suchen Eigentümer, die nicht nur die wirtschaftliche Kraft haben, das Objekt weiter in Stand zu setzen, sondern die auch denkmalpflegerische Vorerfahrung haben." Und auch die Nutzung müsse zum Denkmal passen. Gute Denkmalschützer müssten nicht zwingend Privatpersonen sein, sagte Skudelny der DPA. In diesem Fall habe jedoch das vorgelegte, nachhaltige Pflege- und Nutzungskonzept überzeugt.